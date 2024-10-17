В Одесской области задержали 19 уклонистов

Пограничники задержали нарушителей. Фото: ГПСУ

Пограничники остановили 19 мужчин у границы с Молдовой. Военнообязанные заплатили достаточно большие денежные средства за инструктаж от онлайн-проводника. Теперь на них составили административные протоколы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Что известно

Мужчины заплатили от 3 тыс. долларов до 5 тыс. долларов организатору, дававшему им указания через Telegram-канал. Чтобы быть менее заметными, они разделились на две группы — восемь и одиннадцать человек. Задержали их в нескольких километрах от границы.

Наказание для нарушителей

За попытку незаконного пересечения границы предусмотрены штрафы от 8,5 тыс. грн до 13,6 тыс. грн или от 10 до 15 суток ареста. Наказание для организаторов переправки людей жестче — от трех до пяти лет заключения.

Напомним, пограничники задержали мужчину, который пытался уехать за границу, выдавая себя за 25-летнюю одесситку.

Также во Львове пограничники не разрешили уехать в Польшу мужчине, сопровождавшему человека с инвалидностью. Запрет от охранников государственных рубежей военнообязанный обжаловал в суде.