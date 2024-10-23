В Одесской области уклонисты пытались подкупить пограничника

Десять тысяч долларов за информацию — одессит пытался подкупить пограничника
Организатор схемы переправки уклонистов в непризнанное Приднестровье пытался привлечь к своим сделкам пограничника. Но тот сразу же сообщил о попытке подкупа сотрудникам внутренней безопасности ведомства.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Щедрое предложение
Житель Одесской области обещал пограничнику 10 тыс. долларов за информацию о местонахождении нарядов ГПСУ. Чтобы подтвердить серьезность намерений, он передал военнослужащему 2 тыс. долларов задатка.
Организатор был задержан в одном из населенных пунктов Раздельнянского района. Он пытался переправить за границу двух мужчин. Каждый из них должен был заплатить "проводнику" по 6 тыс. долларов.
Что угрожает нарушителям
Организатору сообщили о подозрении в незаконной переправке людей через границу и предложениях взятки должностному лицу. Максимальное наказание за эти преступления – пять лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей с правом внести залог в 180 тыс. грн. На уклонистов составили административные протоколы.
Напомним, в Одесской области задержали двух мужчин, которые выдавали себя за многодетных родителей. Также в области перекрыли очередной канал переправки уклонистов за границу.
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