Одессит пытался вернуться в Украину лесами

Пограничники задержали нарушителя. Фото: ГПСУ

Житель Одесчины незаконно, бродя по лесам, бежал в Европу, но впоследствии решил вернуться. Так же незаконно. Но на этот раз его задержали пограничники.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Пограничники Чопского отряда задержали 30-летнего жителя Одесской области в лесу. Он пытался бежать и прятаться в зарослях. Чтобы остановить его, наряду пришлось несколько раз стрелять в воздух. Наконец, беглец сдался.

Он рассказал, что в сентябре незаконно пересек границу с Румынией после четырех дней блуждания по буковинским лесам. Оттуда одессит отправился в Германию. Найти там работу он не смог и решил вернуться в Украину. Мужчина решил пересечь границу нелегально, потому что боялся, что его накажут за предыдущее нарушение.

Наказание за незаконное пересечение границы

Незаконное сечение, независимо от того, удалось оно или нет, влечет наложение штрафа от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Это касается и тех, кто незаконно уехал, а теперь хочет вернуться в Украину.

Напомним, в Одесской области задержали иностранца, которых хотел пересечь границу с поддельными водительскими правами. Ранее мы сообщали об одессите, который пытался привлечь пограничника в схему переправки уклонистов.