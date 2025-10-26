Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови краще поспішати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови краще поспішати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 09:15
Оновлено: 09:05
Вільний проїзд на дорозі Одеса–Рені 26 жовтня: без заторів до кордонів з Молдовою та Румунією
Автівки у заторі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Зранку у неділю, 26 жовтня, на дорозі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою проїзд повністю вільний. Також без затримок можна проїхати у напрямку кордону з Румунією. Тому водіям варто поспішити, щоб швидко дістатися іншої країни.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" заторів не спостерігається. З Одеси до КПП водії можуть проїхати приблизько за 1 годину і 10 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки відбувається без зупинок та заторів. Приблизний час подорожі до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає трохи більше 3,5 годин. 

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух транспортних засобів на дорозі до Рені проходить без зупинок та заторів. Наразі час у дорозі становить трохи більше 4 годин. Також є альтернативний маршрут до Рені, який пролягає через територію Молдови. Однак дорога цим маршрутом займе понад 4,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Молдова вводить нові вимоги на кордоні для водіїв авто. Також ми писали про те, чому стара Toyota коштує дорожче, ніж новий китайський кросовер.

Одеса кордон дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації