Вільний проїзд на дорозі Одеса–Рені 26 жовтня: без заторів до кордонів з Молдовою та Румунією

Зранку у неділю, 26 жовтня, на дорозі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою проїзд повністю вільний. Також без затримок можна проїхати у напрямку кордону з Румунією. Тому водіям варто поспішити, щоб швидко дістатися іншої країни.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" заторів не спостерігається. З Одеси до КПП водії можуть проїхати приблизько за 1 годину і 10 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки відбувається без зупинок та заторів. Приблизний час подорожі до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає трохи більше 3,5 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух транспортних засобів на дорозі до Рені проходить без зупинок та заторів. Наразі час у дорозі становить трохи більше 4 годин. Також є альтернативний маршрут до Рені, який пролягає через територію Молдови. Однак дорога цим маршрутом займе понад 4,5 години.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Молдова вводить нові вимоги на кордоні для водіїв авто. Також ми писали про те, чому стара Toyota коштує дорожче, ніж новий китайський кросовер.