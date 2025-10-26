Видео
В Молдову лучше спешить — что происходит на трассе Одесса-Рени

В Молдову лучше спешить — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 09:15
обновлено: 09:05
Свободный проезд на дороге Одесса-Рени 26 октября: без пробок до границ с Молдовой и Румынией
Машины в пробке на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Утром в воскресенье, 26 октября, на дороге Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой проезд полностью свободен. Также без задержек можно проехать в направлении границы с Румынией. Поэтому водителям стоит поспешить, чтобы быстро добраться до другой страны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробок не наблюдается. Из Одессы до КПП водители могут проехать примерно за 1 час и 10 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобилей в направлении Орловки происходит без остановок и пробок. Примерное время путешествия до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет чуть более 3,5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение транспортных средств на дороге в Рени проходит без остановок и пробок. Сейчас время в пути составляет чуть более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут в Рени, который пролегает через территорию Молдовы. Однако дорога по этому маршруту займет более 4,5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что Молдова вводит новые требования на границе для водителей авто. Также мы писали о том, почему старая Toyota стоит дороже, чем новый китайский кроссовер.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
