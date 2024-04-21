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До Молдови краще їхати через Паланку — яка ситуація на КПП Одещини

21 квітня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
До Молдови краще їхати через Паланку — яка ситуація на КПП Одещини
Дорога до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок, 21 квітня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону ​​​​спостерігаються локальні затори. Варто відзначити, що поки їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на одному із КПП утворилась велика черга на перетин держрубежу. До Румунії наразі дістатися не складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки зафіксований затор у районі КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Черг на перетин кордону не спостерігається. 

До Молдови краще їхати через Паланку — яка ситуація на КПП Одещини - фото 1
Затор у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" зафіксована велика черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух. 

До Молдови краще їхати через Паланку — яка ситуація на КПП Одещини - фото 2
Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" черг немає. 

До Молдови краще їхати через Паланку — яка ситуація на КПП Одещини - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину, а також дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня. 

За даними моніторингового сайту, 21 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,95 грн/л;
  • А-95 — 54,53 грн/л;
  • А-92 — 51,63 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,41 грн/л;
  • скраплений газ — 27,99 грн/л.

Нагадаємо, вчора на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова", відновили рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.

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