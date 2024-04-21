До Молдови краще їхати через Паланку — яка ситуація на КПП Одещини
Станом на ранок, 21 квітня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори. Варто відзначити, що поки їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на одному із КПП утворилась велика черга на перетин держрубежу. До Румунії наразі дістатися не складно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки зафіксований затор у районі КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Черг на перетин кордону не спостерігається.
Затори у напрямку Старокозачого
А ось на пункті пропуску "Старокозаче" зафіксована велика черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.
Затори на Орлівку
А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" черг немає.
Ціни на пальне
На автозаправних станціях України знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину, а також дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 21 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,95 грн/л;
- А-95 — 54,53 грн/л;
- А-92 — 51,63 грн/л;
- дизельне пальне — 54,41 грн/л;
- скраплений газ — 27,99 грн/л.
Нагадаємо, вчора на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова", відновили рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.
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