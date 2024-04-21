В Молдову лучше ехать через Паланку — какая ситуация на КПП Одесчины

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро, 21 апреля, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Стоит отметить, что пока их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на одном из КПП образовалась большая очередь на пересечение госграницы. В Румынию пока добраться не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки зафиксирована пробка в районе КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Очередей на пересечение границы не наблюдается.

Пробка в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" зафиксирована большая очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше Паланки пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна, перед самим КПП "Орловка" очередей нет.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины снова обновили цены на топливо. Стоимость бензина, а также дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 21 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,95 грн/л;

А-95 — 54,53 грн/л;

А-92 — 51,63 грн/л;

дизельное топливо — 54,41 грн/л;

сжиженный газ — 27,99 грн/л.

Напомним, вчера на двух пунктах пропуска с Польшей, а именно "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчова", возобновили движение грузовых транспортных средств. Оформление и пропуск через границу грузовиков в этих направлениях производится в обычном режиме.