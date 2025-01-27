Заробіток на ухилянтах — схема вивезення за кордон з України

До Молдови не дорого — на Одещині затримали перевізника
Мешканець Одеського району вирішив заробити на ухилянтах, пропонуючи за відносно невеликі гроші за переправляння до Молдови. На пропозицію відгукнулися четверо чоловіків призивного віку. Проте план так і не було реалізовано — мандрівників затримали прикордонники.
Про це повідомило ГУНП Одеської області.
Деталі схеми
Як з'ясувалося, квитки до Молдови розпродувалися в одному з телеграм каналів. Скористатися послугами перевізника з Одещини вирішили молоді люди з Києва та Полтави. Своїх двох клієнтів водій забрав на Миколаївщині, ще двох уже на Одещині. Згідно з планом, їх мали довести до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону, а далі діючи за вказівками вони перейшли б кордон. За ці послуги фігуранту брав 2300 доларів, з яких по 1900 потрібно було заплатити заздалегідь. Ось тільки поїздку зірвали прикордонники разом із поліцією. Після затримання у перевізника вилучили частину раніше отриманих грошей та транспортний засіб.
Яке покарання загрожує
Щодо пасажирів прикордонники склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт до 15 діб.
А ось перевізнику повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів за ст. 332 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років із конфіскацією майна. Чоловіку вибрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 800 гривень.
Нагадаю, нещодавно ми писали про гучне затримання на автостанції "Привоз" та про мобілізацію заброньованого в Миколаєві.
Читайте Новини.LIVE!