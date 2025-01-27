Заробіток на ухилянтах — схема вивезення за кордон з України

Затримані біля кордону із Молдовою. Фото: ГУНП в Одеській області

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Мешканець Одеського району вирішив заробити на ухилянтах, пропонуючи за відносно невеликі гроші за переправляння до Молдови. На пропозицію відгукнулися четверо чоловіків призивного віку. Проте план так і не було реалізовано — мандрівників затримали прикордонники.

Про це повідомило ГУНП Одеської області.

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Деталі схеми

Як з'ясувалося, квитки до Молдови розпродувалися в одному з телеграм каналів. Скористатися послугами перевізника з Одещини вирішили молоді люди з Києва та Полтави. Своїх двох клієнтів водій забрав на Миколаївщині, ще двох уже на Одещині. Згідно з планом, їх мали довести до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону, а далі діючи за вказівками вони перейшли б кордон. За ці послуги фігуранту брав 2300 доларів, з яких по 1900 потрібно було заплатити заздалегідь. Ось тільки поїздку зірвали прикордонники разом із поліцією. Після затримання у перевізника вилучили частину раніше отриманих грошей та транспортний засіб.

Яке покарання загрожує

Щодо пасажирів прикордонники склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт до 15 діб.

А ось перевізнику повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів за ст. 332 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років із конфіскацією майна. Чоловіку вибрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 800 гривень.

Нагадаю, нещодавно ми писали про гучне затримання на автостанції "Привоз" та про мобілізацію заброньованого в Миколаєві.