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Затримання на автостанції Привоз — поліція дала подробиці

26 січня 2025 17:56
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Подробиці ранкового затримання біля Привозу
Автостанція "Привіз" в Одесі. Фото ілюстративне: Kakdobratsa
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Правоохоронці побачили чоловіка, який попри заборону курив цигарку на платформі автостанції "Привоз". Після перевірки документів з'ясувалося, що він знаходиться в розшуку. В результаті військовозобов'язаний спробував втекти, але був затриманий.

Коментар щодо події з’явився в телеграм-каналі Патрульної поліції Одеси.

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Під час перевірки документів поліцейські виявили, що 40-річного чоловіка розшукують за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку). Правоохоронці повідомили йому про те, що згідно з правилами мають доставити його до районного ТЦК, після чого громадянин спробував вирватися. Чоловік забіг до рейсового автобуса, водій якого намагався йому допомогти уникнути затримання.

Що загрожує водію

В результаті водія автобуса затримали та доставили до відділення поліції. Слідчі внесли відомості про інцидент до ЄРДР за фактом опору працівникові правоохоронних органів. Тепер йому загрожують виправні роботи терміном до двох років або арешт до шести місяців.

Нагадаємо, сьогодні вранці водія маршрутки силоміць витягували з транспортного засобу, але одесити почали заступатися за чоловіка. Також ми вже писали про те, що поліцейські Одещини проводять масштабні заходи для виявлення та припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки.

Одеса поліція Новини Одеси автобуси демобілізація затримання

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