Головна Одеса До Молдови не потрапити — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови не потрапити — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 16:33
Оновлено: 16:06
Затори на трасі Одеса-Рені 25 листопада через закриття КПП "Орлівка"
Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

У вівторок, 25 листопада, на автодорозі Одеса-Рені спостерігаються значні затори. Рух у напрямку Молдови та Румунії значно уповільнено, частково через закриття контрольного пункту "Орлівка" після ворожого обстрілу. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свій маршрут та враховувати можливі затримки в дорозі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на підїзді до КПП та безпосередньо на самому пункті пропуску. Час очікування на дорозі до кордону займе понад годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються на КПП Паланка та на самому пункті пропуску "Старокозаче". Час у дорозі займе близько 1,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені все ще ускладнений на під'їздах до кордону з Молдовою, проте після проходження пункту пропуску дорога стає вільною, без затримок та черг. Загальний час поїздки перевищує 4 години. Водіям пропонується альтернативний маршрут, який переважно пролягатиме через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що Toyota випустила дві дешевші локалізовані версії RAV4. Також ми писали, що в Одесі перекриють рух на одній із вулиць.

Одеса КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
