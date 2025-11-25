Затори на трасі Одеса-Рені 25 листопада через закриття КПП "Орлівка"

Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

У вівторок, 25 листопада, на автодорозі Одеса-Рені спостерігаються значні затори. Рух у напрямку Молдови та Румунії значно уповільнено, частково через закриття контрольного пункту "Орлівка" після ворожого обстрілу. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свій маршрут та враховувати можливі затримки в дорозі.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на підїзді до КПП та безпосередньо на самому пункті пропуску. Час очікування на дорозі до кордону займе понад годину. Реклама Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються на КПП Паланка та на самому пункті пропуску "Старокозаче". Час у дорозі займе близько 1,5 години.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені все ще ускладнений на під'їздах до кордону з Молдовою, проте після проходження пункту пропуску дорога стає вільною, без затримок та черг. Загальний час поїздки перевищує 4 години. Водіям пропонується альтернативний маршрут, який переважно пролягатиме через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

