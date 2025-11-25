Пробки на трассе Одесса-Рени 25 ноября из-за закрытия КПП "Орловка"

Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Во вторник, 25 ноября, на автодороге Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки. Движение в направлении Молдовы и Румынии значительно замедлено, частично из-за закрытия контрольного пункта "Орловка" после вражеского обстрела. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные задержки в пути.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на подъезде к КПП и непосредственно на самом пункте пропуска. Время ожидания на дороге к границе займет более часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются на КПП Паланка и на самом пункте пропуска "Староказачье". Время в пути займет около 1,5 часа.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени все еще затруднено на подъездах к границе с Молдовой, однако после прохождения пункта пропуска дорога становится свободной, без задержек и очередей. Общее время поездки превышает 4 часа. Водителям предлагается альтернативный маршрут, который преимущественно будет пролегать через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

