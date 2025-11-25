Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

В Молдову не попасть — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову не попасть — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:33
обновлено: 16:06
Пробки на трассе Одесса-Рени 25 ноября из-за закрытия КПП "Орловка"
Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Во вторник, 25 ноября, на автодороге Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки. Движение в направлении Молдовы и Румынии значительно замедлено, частично из-за закрытия контрольного пункта "Орловка" после вражеского обстрела. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные задержки в пути.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на подъезде к КПП и непосредственно на самом пункте пропуска. Время ожидания на дороге к границе займет более часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются на КПП Паланка и на самом пункте пропуска "Староказачье". Время в пути займет около 1,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени все еще затруднено на подъездах к границе с Молдовой, однако после прохождения пункта пропуска дорога становится свободной, без задержек и очередей. Общее время поездки превышает 4 часа. Водителям предлагается альтернативный маршрут, который преимущественно будет пролегать через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что Toyota выпустила две более дешевые локализованные версии RAV4. Также мы писали, что в Одессе перекроют движение по одной из улиц.

Одесса КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
