Траса Одеса-Рені: актуальні затори та черги 9 грудня

До Молдови не проїхати — де на Одеса-Рені знову фіксуються затори
На трасі Одеса-Рені зранку 9 грудня утворилися значні затори в обидва напрямки. Водії стоять у довгих чергах перед пунктом пропуску Паланка на виїзд, а також на в’їзд в Україну.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
Нагадаємо, в НБУ кажуть, що масовий виїзд українців за кордон може бути пов'язаний із посиленням обстрілів цивільної інфраструктури. Також ми писали, чому перетин польського кордону може обернутися провалом через гроші.
