Україна
До Молдови не проїхати — де на Одеса-Рені знову фіксуються затори

До Молдови не проїхати — де на Одеса-Рені знову фіксуються затори

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 14:45
Траса Одеса-Рені: актуальні затори та черги 9 грудня
Автівки у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: кадр з відео

На трасі Одеса-Рені зранку 9 грудня утворилися значні затори в обидва напрямки. Водії стоять у довгих чергах перед пунктом пропуску Паланка на виїзд, а також на в’їзд в Україну.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

До Молдови не проїхати — де на Одеса-Рені знову фіксуються затори - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, в НБУ кажуть, що масовий виїзд українців за кордон може бути пов'язаний із посиленням обстрілів цивільної інфраструктури. Також ми писали, чому перетин польського кордону може обернутися провалом через гроші.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
