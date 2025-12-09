Траса Одеса-Рені: актуальні затори та черги 9 грудня

Автівки у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: кадр з відео

На трасі Одеса-Рені зранку 9 грудня утворилися значні затори в обидва напрямки. Водії стоять у довгих чергах перед пунктом пропуску Паланка на виїзд, а також на в’їзд в Україну.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, в НБУ кажуть, що масовий виїзд українців за кордон може бути пов'язаний із посиленням обстрілів цивільної інфраструктури. Також ми писали, чому перетин польського кордону може обернутися провалом через гроші.