Затори біля Паланки — ситуація на кордоні з Молдовою

Автівки у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На трасі Одеса-Рені сьогодні, 8 грудня, знову утворилися значні затори у напрямку Молдови. Автівки стоять ще від Маяків, а подорож до пунктів пропуску може затягнутися на години.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори до Паланки та Старокозачого

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Крім цього, також спостерігаються черги й на пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Там автівки стоять від самого повороту до митниці.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, чому на пунктах пропуску з Румунією українські водії масово стикаються з відмовами у в’їзді. Також повідомляли, який папірець тепер обов'язковий для в'їзду в Молдову.