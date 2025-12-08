Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз

Виїзд до Молдови — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 15:10
Затори біля Паланки — ситуація на кордоні з Молдовою
Автівки у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На трасі Одеса-Рені сьогодні, 8 грудня, знову утворилися значні затори у напрямку Молдови. Автівки стоять ще від Маяків, а подорож до пунктів пропуску може затягнутися на години. 

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Паланки та Старокозачого

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.

Виїзд до Молдови — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Крім цього, також спостерігаються черги й на пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Там автівки стоять від самого повороту до митниці.

Виїзд до Молдови — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, чому на пунктах пропуску з Румунією українські водії масово стикаються з відмовами у в’їзді. Також повідомляли, який папірець тепер обов'язковий для в'їзду в Молдову.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
