Головна Одеса Черги та відмови — Румунія змінила умови в’їзду для українців

Черги та відмови — Румунія змінила умови в’їзду для українців

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 18:36
Правила в’їзду до Румунії для українців: нові вимоги у грудні 2025
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

На пунктах пропуску з Румунією українські водії масово стикаються з відмовами у в’їзді. Країна посилила правила та вимагає підтвердження технічного стану авто. Без цього документа перетнути кордон неможливо, тож багатьом доводиться повертатися назад.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

Румунія запровадила нові вимоги для в’їзду українських авто. Тепер для перетину кордону обов’язково потрібно пред’явити сертифікат технічного огляду. Цей документ підтверджує, що транспортний засіб справний і безпечний для руху.

Його можна отримати лише на сертифікованій станції після перевірки всіх систем автомобіля — від гальм до освітлення та вихлопів. 

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Нагадаємо, ми писали, чому на кордоні з Молдовою багатьом українським водіям відмовляють у в’їзді. Також повідомляли, що спроба перетнути кордон із Польщею з грошима може виявитися невдалою.

Одеса Румунія Одеська область
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
