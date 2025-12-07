Відео
Україна
Перетин кордону ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Перетин кордону ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 09:17
Затори на трасі Одеса-Рені 7 грудня: ситуація на кордоні
Черги на кордоні. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Уранці 7 грудня рух трасою Одеса-Рені сповільнився через великі затори біля кордону з Молдовою та Румунією. Черги фіксують одразу на кількох пунктах пропуску, тож водіям варто врахувати затримки перед виїздом.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Скупчення автомобілів спостерігається біля села Маяки та контрольно-пропускного пункту на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає понад кілометр, а рух значно сповільнений.

Перетин кордону ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори, проте на в'їзд в Україну. Рух на території  Молдови позначено на картах червоним кольором.

Перетин кордону ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 біля Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксують лише незначні затримки, які не впливають на загальний рух.

Перетин кордону ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг у напрямку виїзду з України немає, однак на в’їзді до країни утворився затор, який на картах позначено червоним кольором.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою діють вимоги, через які багатьом українським водіям відмовляють у в’їзді. Також ми писали, що на Одещині затримали чоловіка, який за гроші переправляв військовозобов’язаного українця до Молдови.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
