Затори на трасі Одеса-Рені 7 грудня: ситуація на кордоні

Черги на кордоні. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Уранці 7 грудня рух трасою Одеса-Рені сповільнився через великі затори біля кордону з Молдовою та Румунією. Черги фіксують одразу на кількох пунктах пропуску, тож водіям варто врахувати затримки перед виїздом.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Скупчення автомобілів спостерігається біля села Маяки та контрольно-пропускного пункту на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає понад кілометр, а рух значно сповільнений.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори, проте на в'їзд в Україну. Рух на території Молдови позначено на картах червоним кольором.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 біля Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксують лише незначні затримки, які не впливають на загальний рух.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг у напрямку виїзду з України немає, однак на в’їзді до країни утворився затор, який на картах позначено червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою діють вимоги, через які багатьом українським водіям відмовляють у в’їзді. Також ми писали, що на Одещині затримали чоловіка, який за гроші переправляв військовозобов’язаного українця до Молдови.