Пробки на трассе Одесса-Рени 7 декабря: ситуация на границе

Очереди на границе. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Утром 7 декабря движение по трассе Одесса-Рени замедлилось из-за больших пробок у границы с Молдовой и Румынией. Очереди фиксируют сразу на нескольких пунктах пропуска, поэтому водителям стоит учесть задержки перед выездом.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Скопление автомобилей наблюдается возле села Маяки и контрольно-пропускного пункта на территории Нижнеднестровского национального парка. Длина очереди на этом участке достигает более километра, а движение значительно замедлено.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Похожая ситуация наблюдается и на КПП "Старокозачье —Тудора", где также образовались пробки, однако на въезд в Украину. Движение на территории Молдовы обозначено на картах красным цветом.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 возле Татарбунар, Броски и Измаила фиксируют лишь незначительные задержки, которые не влияют на общее движение.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей в направлении выезда из Украины нет, однако на въезде в страну образовалась пробка, которая на картах обозначена красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, на границе с Молдовой действуют требования, из-за которых многим украинским водителям отказывают во въезде. Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, который за деньги переправлял военнообязанного украинца в Молдову.