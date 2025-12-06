Пересечение границы с Молдовой: новые правила для украинских водителей

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На границе с Молдовой действуют требования, из-за которых многим украинским водителям отказывают во въезде. Пограничники соседней страны не впускают авто без сертификата техосмотра, поэтому часть водителей вынуждена возвращаться домой. Правило касается всех машин, независимо от года выпуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

Напомним, почему на польской границе разворачивают украинцев из-за денег. Также мы писали, что человек с непогашенной судимостью имеет право выехать за пределы страны только в том случае, если к нему не применили ограничительные меры.