Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени — выезд в Молдову затруднен

Пробки на трассе Одесса-Рени — выезд в Молдову затруднен

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 09:57
Очереди на границе: ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня
Машины в очереди на кордрні. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На трассе Одесса-Рени 6 декабря снова образовались значительные пробки, которые затрудняют движение в направлении пунктов пропуска. Самая сложная ситуация возле "Паланки" и "Старокозачьего", где очереди растянулись на несколько километров. Путешественникам за границу стоит отправляться заранее.

О затрудненном движении возле границ свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Сейчас скопление автомобилей наблюдается в селе Маяки и на контрольно-пропускном пункте на территории Нижнеднестровского национального парка. Длина очереди на этом участке достигает несколько километров, а движение значительно замедлено.

Затори на трасі Одеса-Рені — виїзд до Молдови ускладнений - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Похожая ситуация наблюдается и на КПП "Старокозачье — Тудора", где также образовались пробки. Движение обозначено на картах оранжевым цветом.

Затори на трасі Одеса-Рені — виїзд до Молдови ускладнений - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила фиксируются локальные замедления, однако они не влияют критически на общий поток транспорта. Зато на КПП "Орловка" образовалась большая очередь на выезд в Румынию. Дорога в направлении паромной переправы обозначена красным.

КПП Орлівка
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть": очереди на выезд нет, но на въезде в Украину движение затруднено и также обозначено красным.

КПП РЕНІ
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, почему пересечение польской границы может обернуться провалом из-за денег. Также писали, запрещено ли выезжать из Украины имея непогашенную судимость.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
