Очереди на границе: ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

Машины в очереди на кордрні. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На трассе Одесса-Рени 6 декабря снова образовались значительные пробки, которые затрудняют движение в направлении пунктов пропуска. Самая сложная ситуация возле "Паланки" и "Старокозачьего", где очереди растянулись на несколько километров. Путешественникам за границу стоит отправляться заранее.

О затрудненном движении возле границ свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Сейчас скопление автомобилей наблюдается в селе Маяки и на контрольно-пропускном пункте на территории Нижнеднестровского национального парка. Длина очереди на этом участке достигает несколько километров, а движение значительно замедлено.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Похожая ситуация наблюдается и на КПП "Старокозачье — Тудора", где также образовались пробки. Движение обозначено на картах оранжевым цветом.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила фиксируются локальные замедления, однако они не влияют критически на общий поток транспорта. Зато на КПП "Орловка" образовалась большая очередь на выезд в Румынию. Дорога в направлении паромной переправы обозначена красным.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Другая ситуация на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть": очереди на выезд нет, но на въезде в Украину движение затруднено и также обозначено красным.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

