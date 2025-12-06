Відео
Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — виїзд до Молдови ускладнений

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 09:57
Черги на кордоні: ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні
Автівки в черзі на кордрні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На трасі Одеса-Рені 6 грудня знову утворилися значні затори, які ускладнюють рух у напрямку пунктів пропуску. Найскладніша ситуація біля "Паланки" та "Старокозачого", де черги розтягнулися на кілька кілометрів. Мандрівникам за кордон варто вирушати заздалегідь.

Про утруднений рух біля кордонів свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Наразі скупчення автомобілів спостерігається в селі Маяки та на контрольно-пропускному пункті на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає кілька кілометрів, а рух значно сповільнений.

Затори на трасі Одеса-Рені — виїзд до Молдови ускладнений - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори. Рух позначено на картах помаранчевим кольором.

Затори на трасі Одеса-Рені — виїзд до Молдови ускладнений - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксуються локальні сповільнення, однак вони не впливають критично на загальний потік транспорту. Натомість на КПП "Орлівка" утворилася велика черга на виїзд до Румунії. Дорога в напрямку поромної переправи позначена червоним.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Інша ситуація на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть": черги на виїзд немає, але на в’їзді до України рух ускладнений і також позначений червоним.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, чому перетин польського кордону може обернутися провалом через гроші. Також писали, чи заборонено виїжджати з України маючи непогашену судимість.

Молдова Румунія затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
