Затори на трасі Одеса-Рені та закриття КПП Рені

Автівки у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: кадр з відео

Станом на 1 грудня рух на трасі Одеса-Рені знову паралізований: черги утворилися майже на всіх ключових ділянках. Водії годинами чекають на виїзд до Молдови, в напрямку якої, один із пунктів пропуску не працює з учорашнього вечора.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені спостерігається значне скупчення автотранспорту у селах Великий Дальник та Маяки. Найскладніша ситуація наразі біля КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного природного парку, де черга сягає близько пів кілометра. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Перед самим пунктом пропуску рух майже зупинився. Черги стоять як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

Не краща ситуація і на КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка дороги у бік України поступово червоніє, що вказує на збільшення кількості авто та ускладнення руху.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у південній частині Одеської області фіксують скупчення транспорту біля Татарбунарів та Ізмаїла. Попри це, затор не має значного впливу на загальний трафік і не блокує рух повністю. Щодо поромної переправи в Орлівці — вона працює у тестовому режимі. Наразі курсує тільки один паром для легковиго транспорту.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

КПП "Рені — Джюрджюлешть": пропуск тимчасово зупинено

За інформацією прикордонників, пропускні операції в пункті "Рені" призупинили через некоректну роботу промислового живлення. Через це неможливо запустити прилади контролю та обліку, а додаткові джерела генерації працюють нестабільно. Наразі проводять невідкладні роботи для відновлення пропуску. Транспортні засоби тимчасово перенаправляють до найближчих пунктів пропуску. Про відновлення роботи КПП повідомлять окремо.

Повідомлення прикордонників. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, на молдовському кордоні запрацювали нові правила перетину. Також ми писали, які документи обов'язкові для в'їзду в Румунію.