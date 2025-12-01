Затори на трасі Одеса-Рені та закриття КПП Рені

Черги на кордоні — один з пунктів пропуску на Одещині не працює
Станом на 1 грудня рух на трасі Одеса-Рені знову паралізований: черги утворилися майже на всіх ключових ділянках. Водії годинами чекають на виїзд до Молдови, в напрямку якої, один із пунктів пропуску не працює з учорашнього вечора.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
На трасі Одеса-Рені спостерігається значне скупчення автотранспорту у селах Великий Дальник та Маяки. Найскладніша ситуація наразі біля КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного природного парку, де черга сягає близько пів кілометра. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
Перед самим пунктом пропуску рух майже зупинився. Черги стоять як на виїзд з України, так і на в’їзд.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
Не краща ситуація і на КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка дороги у бік України поступово червоніє, що вказує на збільшення кількості авто та ускладнення руху.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 у південній частині Одеської області фіксують скупчення транспорту біля Татарбунарів та Ізмаїла. Попри це, затор не має значного впливу на загальний трафік і не блокує рух повністю. Щодо поромної переправи в Орлівці — вона працює у тестовому режимі. Наразі курсує тільки один паром для легковиго транспорту.
КПП "Рені — Джюрджюлешть": пропуск тимчасово зупинено
За інформацією прикордонників, пропускні операції в пункті "Рені" призупинили через некоректну роботу промислового живлення. Через це неможливо запустити прилади контролю та обліку, а додаткові джерела генерації працюють нестабільно. Наразі проводять невідкладні роботи для відновлення пропуску. Транспортні засоби тимчасово перенаправляють до найближчих пунктів пропуску. Про відновлення роботи КПП повідомлять окремо.
