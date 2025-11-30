Затори на трасі Одеса-Рені 30 листопада: ситуація на кордоні

Затори на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: кадр з відео

Уранці 30 листопада рух на трасі Одеса-Рені знову сповільнився через великі черги та густий туман. Найскладніша ситуація — на під’їздах до кордону з Молдовою та Румунією, де водії вимушені простоювати годинами.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

На трасі знову накопичилися черги в традиційно проблемних зонах. Найбільше авто стоїть поблизу Маяків та контрольно-пропускного пункту, який розташований у межах Нижньодністровського національного парку. Там рух майже зупинився, а колона машин розтягнулася більш ніж на кілометр.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У бік Орлівки ситуація також напружена. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунаром, Броскою та Ізмаїлом фіксуються локальні затримки — вони не паралізують рух, але створюють додаткові незручності.

Перед пунктом пропуску "Орлівка" зібралася довга черга на виїзд до Румунії. За даними сервісів, колона тягнеться вже від під’їзду до КПП.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин державного кордону немає. Водночас на в’їзді до України утворилася ділянка з ускладненим рухом — карти позначають її червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на пунктах пропуску з Румунією діють правила, через які частину українських водіїв більше не пропускають в країну. Також ми писали, чи заборонено виїжджати з країни, якщо є непогашена судимість.