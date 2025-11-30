Видео
Главная Одесса Пробки и туман на трассе Одесса-Рени — что происходит на границах

Пробки и туман на трассе Одесса-Рени — что происходит на границах

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 09:07
Пробки на трассе Одесса-Рени 30 ноября: ситуация на границе
Пробки на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: кадр из видео

Утром 30 ноября движение на трассе Одесса-Рени снова замедлилось из-за больших очередей и густого тумана. Самая сложная ситуация — на подъездах к границе с Молдовой и Румынией, где водители вынуждены простаивать часами.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

На трассе снова скопились очереди в традиционно проблемных зонах. Больше всего авто стоит вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна машин растянулась более чем на километр.

None - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В сторону Орловки ситуация также напряженная. На международной трассе М-15 между Татарбунаром, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки — они не парализуют движение, но создают дополнительные неудобства.
Перед пунктом пропуска "Орловка" собралась длинная очередь на выезд в Румынию. По данным сервисов, колонна тянется уже от подъезда к КПП.

КПП Орлівка
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" очередей на пересечение государственной границы нет. В то же время на въезде в Украину образовался участок с затрудненным движением — карты обозначают его красным цветом.

КПП РЕНІ
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, на пунктах пропуска с Румынией действуют правила, из-за которых часть украинских водителей больше не пропускают в страну. Также мы писали, запрещено ли выезжать из страны, если есть непогашенная судимость.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
