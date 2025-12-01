Пробки на трассе Одесса-Рени и закрытие КПП Рени

Очереди на границе — пункт пропуска на Одесчине не работает
По состоянию на 1 декабря движение на трассе Одесса-Рени снова парализовано: очереди образовались почти на всех ключевых участках. Водители часами ждут выезда в Молдову, в направлении которой, один из пунктов пропуска не работает со вчерашнего вечера.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
На трассе Одесса-Рени наблюдается значительное скопление автотранспорта в селах Большой Дальник и Маяки. Самая сложная ситуация сейчас у КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, где очередь достигает около полукилометра. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Перед самым пунктом пропуска движение почти остановилось. Очереди стоят как на выезд из Украины, так и на въезд.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
Не лучше ситуация и на КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги в сторону Украины постепенно краснеет, что указывает на увеличение количества авто и осложнения движения.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 в южной части Одесской области фиксируют скопление транспорта возле Татарбунаров и Измаила. Несмотря на это, пробка не имеет значительного влияния на общий трафик и не блокирует движение полностью. Что касается паромной переправы в Орловке - она работает в тестовом режиме. Сейчас курсирует только один паром для легкового транспорта.
КПП "Рени — Джюрджюлешть": пропуск временно остановлен
По информации пограничников, пропускные операции в пункте "Рени" приостановили из-за некорректной работы промышленного питания. Из-за этого невозможно запустить приборы контроля и учета, а дополнительные источники генерации работают нестабильно. Сейчас проводят неотложные работы для восстановления пропуска. Транспортные средства временно перенаправляют в ближайшие пункты пропуска. О возобновлении работы КПП сообщат отдельно.
