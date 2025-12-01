Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Очереди на границе — пункт пропуска на Одесчине не работает

Очереди на границе — пункт пропуска на Одесчине не работает

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:46
Пробки на трассе Одесса-Рени и закрытие КПП Рени
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: кадр из видео

По состоянию на 1 декабря движение на трассе Одесса-Рени снова парализовано: очереди образовались почти на всех ключевых участках. Водители часами ждут выезда в Молдову, в направлении которой, один из пунктов пропуска не работает со вчерашнего вечера.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

На трассе Одесса-Рени наблюдается значительное скопление автотранспорта в селах Большой Дальник и Маяки. Самая сложная ситуация сейчас у КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, где очередь достигает около полукилометра. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Черги на кордоні — один з пунктів пропуску на Одещині не працює - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Перед самым пунктом пропуска движение почти остановилось. Очереди стоят как на выезд из Украины, так и на въезд.

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Не лучше ситуация и на КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги в сторону Украины постепенно краснеет, что указывает на увеличение количества авто и осложнения движения.

Черги на кордоні — один з пунктів пропуску на Одещині не працює - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 в южной части Одесской области фиксируют скопление транспорта возле Татарбунаров и Измаила. Несмотря на это, пробка не имеет значительного влияния на общий трафик и не блокирует движение полностью. Что касается паромной переправы в Орловке - она работает в тестовом режиме. Сейчас курсирует только один паром для легкового транспорта.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

КПП "Рени — Джюрджюлешть": пропуск временно остановлен

По информации пограничников, пропускные операции в пункте "Рени" приостановили из-за некорректной работы промышленного питания. Из-за этого невозможно запустить приборы контроля и учета, а дополнительные источники генерации работают нестабильно. Сейчас проводят неотложные работы для восстановления пропуска. Транспортные средства временно перенаправляют в ближайшие пункты пропуска. О возобновлении работы КПП сообщат отдельно.

Черги на кордоні — один з пунктів пропуску на Одещині не працює - фото 4
Сообщение пограничников. Фото: скриншот из Facebook

Напомним, на молдавской границе заработали новые правила пересечения. Также мы писали, какие документы обязательны для въезда в Румынию.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации