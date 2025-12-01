Пробки на трассе Одесса-Рени и закрытие КПП Рени

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: кадр из видео

По состоянию на 1 декабря движение на трассе Одесса-Рени снова парализовано: очереди образовались почти на всех ключевых участках. Водители часами ждут выезда в Молдову, в направлении которой, один из пунктов пропуска не работает со вчерашнего вечера.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На трассе Одесса-Рени наблюдается значительное скопление автотранспорта в селах Большой Дальник и Маяки. Самая сложная ситуация сейчас у КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, где очередь достигает около полукилометра. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Перед самым пунктом пропуска движение почти остановилось. Очереди стоят как на выезд из Украины, так и на въезд.

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

Не лучше ситуация и на КПП "Старокозачье — Тудора". Участок дороги в сторону Украины постепенно краснеет, что указывает на увеличение количества авто и осложнения движения.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 в южной части Одесской области фиксируют скопление транспорта возле Татарбунаров и Измаила. Несмотря на это, пробка не имеет значительного влияния на общий трафик и не блокирует движение полностью. Что касается паромной переправы в Орловке - она работает в тестовом режиме. Сейчас курсирует только один паром для легкового транспорта.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

КПП "Рени — Джюрджюлешть": пропуск временно остановлен

По информации пограничников, пропускные операции в пункте "Рени" приостановили из-за некорректной работы промышленного питания. Из-за этого невозможно запустить приборы контроля и учета, а дополнительные источники генерации работают нестабильно. Сейчас проводят неотложные работы для восстановления пропуска. Транспортные средства временно перенаправляют в ближайшие пункты пропуска. О возобновлении работы КПП сообщат отдельно.

Сообщение пограничников. Фото: скриншот из Facebook

