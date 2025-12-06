Перетин кордону з Молдовою: нові правила для українських водіїв

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На кордоні з Молдовою діють вимоги, через які багатьом українським водіям відмовляють у в’їзді. Прикордонники сусідньої країни не впускають авто без сертифіката техогляду, тож частина водіїв змушена повертатися додому. Правило стосується всіх машин, незалежно від року випуску.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Без довідки про технічний стан автомобіля водіїв просто не пропустять. Отримати цей документ можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, чому на польському кордоні розвертають українців через гроші. Також ми писали, що людина із непогашеною судимістю має право виїхати за межі країни лише у тому випадку, якщо до неї не застосували обмежувальні заходи.