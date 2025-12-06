Очереди на трассе Одесса-Рени: ситуация на Паланке и Орловке

Машины в очереди на пересечение границы. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вечером 6 декабря движение на трассе Одесса-Рени снова замедлилось из-за значительных пробок в направлении Молдовы. Больше всего автомобилей собралось возле пункта пропуска Паланка, где водители стоят в очередях на въезд и выезд из страны. На других участках отмечают локальные задержки, но движение пока не останавливается.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На трассе Одесса-Рени есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже большая очередь.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

На переходе "Старокозачье — Тудора" ситуация также ухудшается. Дорога постепенно "краснеет" в обоих направлениях, что свидетельствует о росте количества авто и замедленном движении. Очереди образовались не только перед пунктом пропуска, но и за несколько километров до него.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, который за деньги переправлял военнообязанного украинца в Молдову вне пунктов пропуска. Также мы писали, что жителей Одесской области просят завтра не оставлять под деревьями машины, из-за шторма.