Черги на трасі Одеса-Рені: ситуація на Паланці та Орлівці

Машини в черзі на перетин кордону. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 6 грудня рух на трасі Одеса-Рені знову сповільнився через значні затори в напрямку Молдови. Найбільше автомобілів зібралося біля пункту пропуску Паланка, де водії стоять у чергах на в’їзд та виїзд із країни. На інших ділянках відмічають локальні затримки, але рух поки не зупиняється.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

На переході "Старокозаче — Тудора" ситуація також погіршується. Дорога поступово "червоніє" в обох напрямках, що свідчить про зростання кількості авто та уповільнений рух. Черги утворилися не лише перед пунктом пропуску, а й за кілька кілометрів до нього.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

