Україна
Головна Одеса Кілометрові затори на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордонах

Кілометрові затори на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордонах

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 17:12
Черги на трасі Одеса-Рені: ситуація на Паланці та Орлівці
Машини в черзі на перетин кордону. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 6 грудня рух на трасі Одеса-Рені знову сповільнився через значні затори в напрямку Молдови. Найбільше автомобілів зібралося біля пункту пропуску Паланка, де водії стоять у чергах на в’їзд та виїзд із країни. На інших ділянках відмічають локальні затримки, але рух поки не зупиняється.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

Кілометрові черги на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордонах - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

На переході "Старокозаче — Тудора" ситуація також погіршується. Дорога поступово "червоніє" в обох напрямках, що свідчить про зростання кількості авто та уповільнений рух. Черги утворилися не лише перед пунктом пропуску, а й за кілька кілометрів до нього.

Кілометрові черги на трасі Одеса-Рені — ситуація на кордонах - фото 2
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який за гроші переправляв військовозобов’язаного українця до Молдови поза пунктами пропуску. Також ми писали, що мешканців Одещини просять завтра не залишати під деревами автівки, через шторм.

Одеса Молдова Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
