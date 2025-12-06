Відео
Головна Одеса Шторм і сильний вітер накриють Одесу — оголошено попередження

Шторм і сильний вітер накриють Одесу — оголошено попередження

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 14:17
Шторм і сильний вітер 7 грудня в Одесі — оголошено попередження
Шторм на морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вздовж узбережжя Одещини завтра, 7 грудня, очікують небезпечні погодні умови. Синоптики попереджають про шторм, сильний вітер і підйом рівня моря.

Про це у суботу, 6 грудня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Читайте також:
Шторм і сильний вітер накриють Одесу — оголошено попередження - фото 1
Попередження синоптиків. Фото: скриншот з Telegram

Сильний вітер та штормові хвилі

Синоптики прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Хвилювання Чорного моря буде дуже значним, а в Дніпровському лимані можливий небезпечний підйом рівня води. Водночас у Дніпро-Бузькому лимані синоптики очікують спад рівня моря.

В Одесі вітер також посилиться — пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Краще перечекати вдома

Міська влада закликає одеситів і гостей міста з проханням уважно стежити за погодою та уникати зайвих поїздок у разі її погіршення.  Мешканців також просять не ходити під деревами, оскільки через сильні пориви вітру можливе падіння гілок або кабелів, а автомобілі не залишати під деревами, ЛЕП та на решітках дощоприймачів.

Мінна небезпека на пляжах

Через шторм посилюється дрейф морських мін уздовж узбережжя. Є ризик зриву мін з якорів, прибиття їх до берега та неконтрольованих вибухів. У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено їх торкатися — необхідно одразу телефонувати 102.

Екстрені служби

  • 101 — Рятувальна служба
  • 103 — Швидка медична допомога
  • 102 — Патрульна поліція
  • 15-01 — Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога"

Нагадаємо, майже тисяча людей загинули внаслідок нищівних штормів, які накрили кілька країн Південно-Східної Азії та Шрі-Ланку. Також ми писали, якою буде погода на вихідних в Україні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси вітер шторм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
