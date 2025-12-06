Погода в Одесі 6 грудня: холодно та вітряно, без сильних опадів

Жінка з дитиною гуляє на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, суботу, 6 грудня, одеситів чекає холодна. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Однак істотних опадів не буде. Містянам та гостям радять одягатися тепліше, а за можливості зменшити перебування на вулиці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі впаде до +3…+5 °C, а вдень підніметься до +7…+9 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура вночі +2…+7°C, на півночі до 1° морозу. Вдень становитиме +4…+9 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні сьогодні. Також ми писали про те, що Україну накрила магнітна буря.