Погода в Одесі 6 грудня: холодно та вітряно, без сильних опадів

На вулицю краще не виходити — в Одесі сьогодні штормитиме
Сьогодні, суботу, 6 грудня, одеситів чекає холодна. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Однак істотних опадів не буде. Містянам та гостям радять одягатися тепліше, а за можливості зменшити перебування на вулиці.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі впаде до +3…+5 °C, а вдень підніметься до +7…+9 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура вночі +2…+7°C, на півночі до 1° морозу. Вдень становитиме +4…+9 °C. На автошляхах видимість добра.
