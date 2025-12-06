Погода в Одессе 6 декабря: холодно и ветрено, без сильных осадков

Женщина с ребенком гуляет на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 6 декабря, одесситов ждет холодная погода. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Однако существенных осадков не будет. Горожанам и гостям советуют одеваться теплее, а по возможности уменьшить пребывание на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +3...+5 °C, а днем поднимется до +7...+9 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с, без существенных осадков. Температура ночью +2...+7°C, на севере до 1° мороза. Днем составит +4...+9 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

