Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На улицу лучше не выходить — в Одессе сегодня будет шторм

На улицу лучше не выходить — в Одессе сегодня будет шторм

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе 6 декабря: холодно и ветрено, без сильных осадков
Женщина с ребенком гуляет на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 6 декабря, одесситов ждет холодная погода. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Однако существенных осадков не будет. Горожанам и гостям советуют одеваться теплее, а по возможности уменьшить пребывание на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +3...+5 °C, а днем поднимется до +7...+9 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с, без существенных осадков. Температура ночью +2...+7°C, на севере до 1° мороза. Днем составит +4...+9 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Графіки відключень світла в Одесі на 6 грудня
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, какой будет погода в Украине сегодня. Также мы писали о том, что Украину накрыла магнитная буря.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации