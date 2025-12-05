Холодная ветреная погода в Одессе 5 декабря - прогноз от Гидрометцентра

Одевайтесь теплее — завтра одесситов ждет ухудшение погоды
Сегодня, в пятницу, 5 декабря, одесситов ждет холодная ветреная погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Горожанам и гостям советуют одеваться теплее.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня будет облачная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также будет облачно. Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с, без существенных осадков. Температура ночью +4...+9°C, днем составит +7...+12 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.
Напомним, мы сообщали о том, к чему готовиться метеозависимым. Также мы писали о том, в каких областях вчера была почти весенняя погода.
Читайте Новини.LIVE!