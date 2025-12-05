Видео
Україна
Видео

Одевайтесь теплее — завтра одесситов ждет ухудшение погоды

Одевайтесь теплее — завтра одесситов ждет ухудшение погоды

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 05:46
Холодная ветреная погода в Одессе 5 декабря - прогноз от Гидрометцентра
Люди гуляют на Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в пятницу, 5 декабря, одесситов ждет холодная ветреная погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Горожанам и гостям советуют одеваться теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с, без существенных осадков. Температура ночью +4...+9°C, днем составит +7...+12 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, к чему готовиться метеозависимым. Также мы писали о том, в каких областях вчера была почти весенняя погода.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
