Холодная ветреная погода в Одессе 5 декабря - прогноз от Гидрометцентра

Сегодня, в пятницу, 5 декабря, одесситов ждет холодная ветреная погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Горожанам и гостям советуют одеваться теплее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с, без существенных осадков. Температура ночью +4...+9°C, днем составит +7...+12 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

