Погода в Одессе 4 декабря 2024 года: холод и дождь: холод и дождь

В четверг, 4 декабря, в Одессе ожидается холодная погода. Также будет дождь. Жителям и гостям города рекомендуют одеваться теплее и иметь при себе зонты.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10°C, днем составит +8...+13 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

