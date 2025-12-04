Погода в Одессе 4 декабря 2024 года: холод и дождь: холод и дождь

Не забудьте зонтики — какой будет погода в Одессе сегодня
В четверг, 4 декабря, в Одессе ожидается холодная погода. Также будет дождь. Жителям и гостям города рекомендуют одеваться теплее и иметь при себе зонты.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня будет облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10°C, днем составит +8...+13 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.
