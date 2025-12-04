Видео
Главная Одесса Не забудьте зонтики — какой будет погода в Одессе сегодня

Не забудьте зонтики — какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе 4 декабря 2024 года: холод и дождь: холод и дождь
Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 4 декабря, в Одессе ожидается холодная погода. Также будет дождь. Жителям и гостям города рекомендуют одеваться теплее и иметь при себе зонты.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8...+10 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10°C, днем составит +8...+13 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, какая будет погода в Украине сегодня. Также мы писали о том, в каких областях ожидается дождь.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
