Погода в Одесі 4 грудня 2024: холод та дощ

Люди з парасольками на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 4 грудня, в Одесі очікується холодна погода. Також буде дощ. Мешканцям та гостям міста рекомендують одягатися тепліше та мати при собі парасолі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +8…+10 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +5…+10°C, вдень становитиме +8…+13 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні сьогодні. Також ми писали про те, в яких областях чекати дощі.