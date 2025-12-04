Погода в Одесі 4 грудня 2024: холод та дощ

Не забудьте парасольки — якою буде погода в Одесі сьогодні
У четвер, 4 грудня, в Одесі очікується холодна погода. Також буде дощ. Мешканцям та гостям міста рекомендують одягатися тепліше та мати при собі парасолі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +8…+10 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +5…+10°C, вдень становитиме +8…+13 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.
