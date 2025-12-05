Відео
Головна Одеса Одягайтесь тепліше — завтра одеситів чекає погіршення погоди

Одягайтесь тепліше — завтра одеситів чекає погіршення погоди

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 05:46
Холодна вітряна погода в Одесі 5 грудня — прогноз від Гідрометцентру
Люди гуляють на Дерибасівській в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, п'ятницю, 5 грудня, одеситів чекає холодна вітряна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Містянам та гостям радять одягатися тепліше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі та вдень +7…+9 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-17 м/с. Температура вночі +4…+9°C, вдень становитиме +7…+12 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, до чого готуватися метеозалежним. Також ми писали про те, в яких областях вчора була майже весняна погода.

Автор:
Світлана Силенко
Автор:
Світлана Силенко
