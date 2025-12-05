Холодна вітряна погода в Одесі 5 грудня — прогноз від Гідрометцентру

Одягайтесь тепліше — завтра одеситів чекає погіршення погоди
Сьогодні, п'ятницю, 5 грудня, одеситів чекає холодна вітряна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Містянам та гостям радять одягатися тепліше.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі та вдень +7…+9 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-17 м/с. Температура вночі +4…+9°C, вдень становитиме +7…+12 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.
