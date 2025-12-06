Шторм и сильный ветер 7 декабря в Одессе - объявлено предупреждение

Шторм и сильный ветер накроют Одессу — объявлено предупреждение
Вдоль побережья Одесской области завтра, 7 декабря, ожидают опасные погодные условия. Синоптики предупреждают о шторме, сильном ветре и подъеме уровня моря.
Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Сильный ветер и штормовые волны
Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с. Волнение Черного моря будет очень значительным, а в Днепровском лимане возможен опасный подъем уровня воды. В то же время в Днепро-Бугском лимане синоптики ожидают спад уровня моря.
В Одессе ветер также усилится — порывы будут достигать 15-18 м/с.
Лучше переждать дома
Городские власти призывают одесситов и гостей города с просьбой внимательно следить за погодой и избегать лишних поездок в случае ее ухудшения. Жителей также просят не ходить под деревьями, поскольку из-за сильных порывов ветра возможно падение веток или кабелей, а автомобили не оставлять под деревьями, ЛЭП и на решетках дождеприемников.
Минная опасность на пляжах
Из-за шторма усиливается дрейф морских мин вдоль побережья. Есть риск срыва мин с якорей, прибивания их к берегу и неконтролируемых взрывов. В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещено их касаться — необходимо сразу звонить 102.
Экстренные службы
- 101 — Спасательная служба
- 103 — Скорая медицинская помощь
- 102 — Патрульная полиция
- 15-01 — Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь"
Напомним, почти тысяча человек погибли в результате сокрушительных штормов, которые накрыли несколько стран Юго-Восточной Азии и Шри-Ланку. Также мы писали, какой будет погода на выходных в Украине.
Читайте Новини.LIVE!