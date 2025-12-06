Шторм и сильный ветер 7 декабря в Одессе - объявлено предупреждение

Шторм на море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вдоль побережья Одесской области завтра, 7 декабря, ожидают опасные погодные условия. Синоптики предупреждают о шторме, сильном ветре и подъеме уровня моря.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Сильный ветер и штормовые волны

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с. Волнение Черного моря будет очень значительным, а в Днепровском лимане возможен опасный подъем уровня воды. В то же время в Днепро-Бугском лимане синоптики ожидают спад уровня моря.

В Одессе ветер также усилится — порывы будут достигать 15-18 м/с.

Лучше переждать дома

Городские власти призывают одесситов и гостей города с просьбой внимательно следить за погодой и избегать лишних поездок в случае ее ухудшения. Жителей также просят не ходить под деревьями, поскольку из-за сильных порывов ветра возможно падение веток или кабелей, а автомобили не оставлять под деревьями, ЛЭП и на решетках дождеприемников.

Минная опасность на пляжах

Из-за шторма усиливается дрейф морских мин вдоль побережья. Есть риск срыва мин с якорей, прибивания их к берегу и неконтролируемых взрывов. В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещено их касаться — необходимо сразу звонить 102.

Экстренные службы

101 — Спасательная служба

103 — Скорая медицинская помощь

102 — Патрульная полиция

15-01 — Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь"

Напомним, почти тысяча человек погибли в результате сокрушительных штормов, которые накрыли несколько стран Юго-Восточной Азии и Шри-Ланку. Также мы писали, какой будет погода на выходных в Украине.