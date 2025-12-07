Видео
Главная Одесса Очереди и отказы — Румыния изменила условия въезда для украинцев

Очереди и отказы — Румыния изменила условия въезда для украинцев

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 18:36
Правила въезда в Румынию для украинцев: новые требования в декабре 2025 года
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

На пунктах пропуска с Румынией украинские водители массово сталкиваются с отказами во въезде. Страна ужесточила правила и требует подтверждения технического состояния авто. Без этого документа пересечь границу невозможно, поэтому многим приходится возвращаться.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, мы писали, почему на границе с Молдовой многим украинским водителям отказывают во въезде. Также сообщали, что попытка пересечь границу с Польшей с деньгами может оказаться неудачной.

Автор:
Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
