Затори на трасі Одеса-Рені 7 грудня: стан руху до кордону

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови
Увечері 7 грудня рух трасою Одеса-Рені у напрямку кордону з Молдовою та Румунією значно ускладнений. Найдовші затори тягнуться за селом Маяки, де автомобілі стоять на кілька кілометрів, а також в Молдавському селі "Паланка" на в'їзд в Україну.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найбільші затори на трасі утворилися поблизу села Маяки та перед КПП у Нижньодністровському національному парку. Тут черга сягає декілька кілометрів, рух уповільнений. Є черги й на в'їзд в Україну.
Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах. тут також автівки стоять і на в'їзд в Україну.
Затори до Орлівки
Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.
На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.
Нагадаємо, в Одесі на дорогах оновлюють знаки та встановлюють обмежувальні стовпчики в місцях, де вони потрібні для безпеки.
