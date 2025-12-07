Затори на трасі Одеса-Рені 7 грудня: стан руху до кордону

Автівки у черзі на кордоні. Фото: кадр із відео

Увечері 7 грудня рух трасою Одеса-Рені у напрямку кордону з Молдовою та Румунією значно ускладнений. Найдовші затори тягнуться за селом Маяки, де автомобілі стоять на кілька кілометрів, а також в Молдавському селі "Паланка" на в'їзд в Україну.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільші затори на трасі утворилися поблизу села Маяки та перед КПП у Нижньодністровському національному парку. Тут черга сягає декілька кілометрів, рух уповільнений. Є черги й на в'їзд в Україну.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах. тут також автівки стоять і на в'їзд в Україну.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, в Одесі на дорогах оновлюють знаки та встановлюють обмежувальні стовпчики в місцях, де вони потрібні для безпеки. Також ми писали, що в Чорноморці та Санжійці узбережжя йде під воду.