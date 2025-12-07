Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Очереди на границе — на трассе Одесса-Рени затруднено движение

Очереди на границе — на трассе Одесса-Рени затруднено движение

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 17:11
Пробки на трассе Одесса-Рени 7 декабря: состояние движения до границы
Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

Вечером 7 декабря движение по трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой и Румынией значительно затруднено. Самые длинные пробки тянутся за селом Маяки, где автомобили стоят на несколько километров, а также в Молдавском селе "Паланка" на въезд в Украину.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки на трассе образовались вблизи села Маяки и перед КПП в Нижнеднестровском национальном парке. Здесь очередь достигает несколько километров, движение замедлено. Есть очереди и на въезд в Украину.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах. Здесь также машины стоят и на въезд в Украину.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и в самой Орловке, но это несущественно влияет на общий трафик.

КПП Орлівка
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одессе на дорогах обновляют знаки и устанавливают ограничительные столбики в местах, где они нужны для безопасности. Также мы писали, что в Черноморце и Санжейке побережье уходит под воду.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации