Пробки на трассе Одесса-Рени 7 декабря: состояние движения до границы

Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

Вечером 7 декабря движение по трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой и Румынией значительно затруднено. Самые длинные пробки тянутся за селом Маяки, где автомобили стоят на несколько километров, а также в Молдавском селе "Паланка" на въезд в Украину.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки на трассе образовались вблизи села Маяки и перед КПП в Нижнеднестровском национальном парке. Здесь очередь достигает несколько километров, движение замедлено. Есть очереди и на въезд в Украину.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах. Здесь также машины стоят и на въезд в Украину.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и в самой Орловке, но это несущественно влияет на общий трафик.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

