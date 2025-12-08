Видео
Главная Одесса Выезд в Молдову — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сейчас

Выезд в Молдову — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сейчас

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 15:10
Пробки возле Паланки - ситуация на границе с Молдовой
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

На трассе Одесса-Рени сегодня, 8 декабря, снова образовались значительные пробки в направлении Молдовы. Машины стоят еще от Маяков, а путешествие к пунктам пропуска может затянуться на часы.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки до Паланки и Старокозачьего

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.

Виїзд до Молдови — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Кроме этого, также наблюдаются очереди и на пропускном пункте "Старокозачье — Тудора". Там машины стоят от самого поворота к таможне.

Виїзд до Молдови — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы писали, почему на пунктах пропуска с Румынией украинские водители массово сталкиваются с отказами во въезде. Также сообщали, какая бумажка теперь обязательна для въезда в Молдову.

Одесская область пробки Новости Одессы очереди выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
