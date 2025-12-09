Трасса Одесса-Рени: актуальные пробки и очереди 9 декабря

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: кадр из видео

На трассе Одесса-Рени утром 9 декабря образовались значительные пробки в оба направления. Водители стоят в длинных очередях перед пунктом пропуска Паланка на выезд, а также на въезд в Украину.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

На трассе Одесса-Рени есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже большая очередь.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в НБУ говорят, что массовый выезд украинцев за границу может быть связан с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры. Также мы писали, почему пересечение польской границы может обернуться провалом из-за денег.