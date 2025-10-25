Затори на трасі Одеса–Рені 25 жовтня: ситуація на дорозі та рекомендації водіям

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У суботу, 25 жовтня, на дорозі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на окремих відрізках траси. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати поїздку з додатковим часом. Водночас рух у напрямку румунського кордону проходить гладко і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном, села Маяки, на повороті до Петродолинського та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме майже 1,5 години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автотранспорту в напрямку Орлівки проходить без заторів та затримок. Орієнтовний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить близько 4 годин. Окрім цього, доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух транспортних засобів на трасі до Рені відбувається плавно, без заторів і ускладнень. Орієнтовний час у дорозі наразі становить трохи понад 4 години. Крім того, є можливість дістатися до Рені, скориставшись маршрутом через Молдову.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

