Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 17:15
Оновлено: 17:22
Затори на трасі Одеса–Рені 25 жовтня: ситуація на дорозі та рекомендації водіям
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У суботу, 25 жовтня, на дорозі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на окремих відрізках траси. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати поїздку з додатковим часом. Водночас рух у напрямку румунського кордону проходить гладко і без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном, села Маяки, на повороті до Петродолинського та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме майже 1,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автотранспорту в напрямку Орлівки проходить без заторів та затримок. Орієнтовний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить близько 4 годин. Окрім цього, доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить територією Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Орлівки
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух транспортних засобів на трасі до Рені відбувається плавно, без заторів і ускладнень. Орієнтовний час у дорозі наразі становить трохи понад 4 години. Крім того, є можливість дістатися до Рені, скориставшись маршрутом через Молдову.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, в яких автомобілях встановлені найкращі двигуни Honda. Також ми писали про те, що Молдова ввела нові правила для водіїв.

Одеса кордон КПП Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації