В Молдову не проехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 17:15
обновлено: 17:22
Пробки на трассе Одесса-Рени 25 октября: ситуация на дороге и рекомендации водителям
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В субботу, 25 октября, на дороге Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на отдельных отрезках трассы. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать поездку с дополнительным временем. В то же время движение в направлении румынской границы проходит гладко и без задержек.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка перед границей, села Маяки, на повороте к Петродолинскому и на выезде из Одессы. Время в пути до границы — почти 1,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автотранспорта в направлении Орловки проходит без пробок и задержек. Ориентировочное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов. Кроме этого, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Орлівки
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение транспортных средств на трассе в Рени происходит плавно, без пробок и осложнений. Ориентировочное время в пути на данный момент составляет чуть более 4 часов. Кроме того, есть возможность добраться до Рени, воспользовавшись маршрутом через Молдову.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, в каких автомобилях установлены самые лучшие двигатели Honda. Также мы писали, что Молдова ввела новые правила для водителей.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
