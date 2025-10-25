Пробки на трассе Одесса-Рени 25 октября: ситуация на дороге и рекомендации водителям

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В субботу, 25 октября, на дороге Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на отдельных отрезках трассы. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать поездку с дополнительным временем. В то же время движение в направлении румынской границы проходит гладко и без задержек.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка перед границей, села Маяки, на повороте к Петродолинскому и на выезде из Одессы. Время в пути до границы — почти 1,5 часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автотранспорта в направлении Орловки проходит без пробок и задержек. Ориентировочное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов. Кроме этого, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение транспортных средств на трассе в Рени происходит плавно, без пробок и осложнений. Ориентировочное время в пути на данный момент составляет чуть более 4 часов. Кроме того, есть возможность добраться до Рени, воспользовавшись маршрутом через Молдову.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

