Затори на трасі Одеса–Рені до Молдови, шлях до Румунії вільний

Автівки у черзі на кордоні. Фото: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 11 вересня, на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску до Молдови утворилися суттєві затори. Натомість дорога до кордону з Румунією на півдні Одеської області лишається вільною, тому водіям не доведеться стояти в довгих чергах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сьогодні утворилася досить велика черга з автівок. Затори спостерігаються біля села Маяки, в районі Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Подорож до кордону триватиме понад годину.

Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На трасі М-15 га шляху до Орлівки затори не спостерігаються. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже 4 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Затори до Рені

До Рені дорога сьогодні також вільна. Скупчень автівок біля кордону не спостерігається. Подорож до Румунії триватиме понад 4 години. Також є альтернативний шлях, який майже повністю пролягає через сусідню країну, однак щоб потрапити до Молдови треба буде постояти в чергах.

Затори до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали про що попереджає новий дорожній знак з чорногою піктограмою. Також ми повідомляли, чи вигідно мати два комплекти автошин на дисках.