Затори на трасі Одеса–Рені: ситуація на кордоні з Молдовою і Румунією

Виїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені
На трасі Одеса–Рені сьогодні, 10 вересня, утворилися великі затори в напрямку пунктів пропуску до Молдови. Натомість шлях до румунського кордону на півдні Одещини залишається вільним — водіям не доведеться чекати в довгих чергах.
Затори до Молдови
По дорозі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася досить велика черга з автівок. Затори спостерігаються в районі Нижньодністровського парку, села Маяки та на виїзді з Одеси. Шлях до кордону триватиме понад годину.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 га шляху до Орлівки не спостерігаються затори. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько 3-4 годин.
Затори до Рені
До Рені дорога сьогодні вільна. Скупчень автівок біля кордону не спостерігається. Подорож до Румунії триватиме близько 4,5 години. Також є альтернативний шлях, який майже повністю пролягає через сусідню країну.
