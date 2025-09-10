Затори на трасі Одеса–Рені: ситуація на кордоні з Молдовою і Румунією

Черга на кордоні. Фото: zahidnuy.kordon

На трасі Одеса–Рені сьогодні, 10 вересня, утворилися великі затори в напрямку пунктів пропуску до Молдови. Натомість шлях до румунського кордону на півдні Одещини залишається вільним — водіям не доведеться чекати в довгих чергах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

По дорозі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася досить велика черга з автівок. Затори спостерігаються в районі Нижньодністровського парку, села Маяки та на виїзді з Одеси. Шлях до кордону триватиме понад годину.

Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 га шляху до Орлівки не спостерігаються затори. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько 3-4 годин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Затори до Рені

До Рені дорога сьогодні вільна. Скупчень автівок біля кордону не спостерігається. Подорож до Румунії триватиме близько 4,5 години. Також є альтернативний шлях, який майже повністю пролягає через сусідню країну.

Затори до Рені. Фото: скриншот

