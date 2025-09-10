Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 14:54
Затори на трасі Одеса–Рені: ситуація на кордоні з Молдовою і Румунією
Черга на кордоні. Фото: zahidnuy.kordon

На трасі Одеса–Рені сьогодні, 10 вересня, утворилися великі затори в напрямку пунктів пропуску до Молдови. Натомість шлях до румунського кордону на півдні Одещини залишається вільним — водіям не доведеться чекати в довгих чергах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

По дорозі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася досить велика черга з автівок. Затори спостерігаються в районі Нижньодністровського парку, села Маяки та на виїзді з Одеси. Шлях до кордону триватиме понад годину.

Одеса
Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 га шляху до Орлівки не спостерігаються затори. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько 3-4 годин. 

Одеса
Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Затори до Рені

До Рені дорога сьогодні вільна. Скупчень автівок біля кордону не спостерігається. Подорож до Румунії триватиме близько 4,5 години. Також є альтернативний шлях, який майже повністю пролягає через сусідню країну.

Одеса
Затори до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зростуть ціни на авто через нові правила ЄС. Також ми писали, коли ціна ремонту авто перевищує його вартість.

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації