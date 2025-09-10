Видео
Главная Одесса Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 14:54
Пробки на трассе Одесса-Рени - ситуация на границе с Молдовой и Румынией
Очередь на границе. Фото: zahidnuy.kordon

На трассе Одесса-Рени сегодня, 10 сентября, образовались большие пробки в направлении пунктов пропуска в Молдову. Зато путь к румынской границе на юге Одесской области остается свободным, водителям не придется ждать в длинных очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

По дороге в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась достаточно большая очередь из автомобилей. Пробки наблюдаются в районе Нижнеднестровского парка, села Маяки и на выезде из Одессы. Дорога к границе займет более часа.

Одеса
Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на пути к Орловке не наблюдаются пробки. Дорога к дунайской границе займет сегодня около 3-4 часов.

Одеса
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Рени

На Рени дорога сегодня свободна. Скоплений автомобилей у границы не наблюдается. Путешествие в Румынию продлится около 4,5 часа. Также есть альтернативный путь, который почти полностью пролегает через соседнюю страну.

Одеса
Пробки на Рени. Фото: скриншот

Напомним, мы сообщали о том, как вырастут цены на авто из-за новых правил ЕС. Также мы писали, когда цена ремонта авто превышает его стоимость.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
