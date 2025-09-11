Пробки на трассе Одесса-Рени до Молдовы, путь в Румынию свободен

Машины в очереди на границе. Фото: Государственная пограничная служба

Сегодня, 11 сентября, на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска в Молдову образовались существенные пробки. Зато дорога к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободной, поэтому водителям не придется стоять в длинных очередях.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сегодня образовалась достаточно большая очередь из автомобилей. Пробки наблюдаются возле села Маяки, в районе Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Дорога к границе займет более часа.

Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На трассе М-15 на пути к Орловке пробки не наблюдаются. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти 4 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Рени

На Рени дорога сегодня также свободна. Скоплений автомобилей у границы не наблюдается. Путешествие в Румынию продлится более 4 часов. Также есть альтернативный путь, который почти полностью пролегает через соседнюю страну, однако, чтобы попасть в Молдову, надо будет постоять в очередях.

Пробки на Рени. Фото: скриншот

