Пробки на трассе Одесса-Рени до Молдовы, путь в Румынию свободен

В Молдову не выехать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 11 сентября, на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска в Молдову образовались существенные пробки. Зато дорога к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободной, поэтому водителям не придется стоять в длинных очередях.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сегодня образовалась достаточно большая очередь из автомобилей. Пробки наблюдаются возле села Маяки, в районе Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Дорога к границе займет более часа.
Пробки на Орловку
На трассе М-15 на пути к Орловке пробки не наблюдаются. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти 4 часа.
Пробки на Рени
На Рени дорога сегодня также свободна. Скоплений автомобилей у границы не наблюдается. Путешествие в Румынию продлится более 4 часов. Также есть альтернативный путь, который почти полностью пролегает через соседнюю страну, однако, чтобы попасть в Молдову, надо будет постоять в очередях.
Напомним, мы писали о предупреждающем новом дорожном знаке с черной пиктограммой. Также мы сообщали, выгодно ли иметь два комплекта автошин на дисках.
Читайте Новини.LIVE!