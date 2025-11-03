Затори на трасі Одеса–Рені 3 листопада: ситуація біля кордону з Молдовою

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 3 листопада, на трасі Одеса–Рені в напрямку до кордону з Молдовою утворилися затримки через ускладнені умови руху на деяких ділянках дороги. Водіям радять бути готовими до можливих заторів і планувати поїздку із запасом часу. Водночас рух у напрямку румунського кордону проходить безперешкодно та без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме понад годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух транспорту в напрямку Орлівки сьогодні без затримок і заторів. Приблизний час у дорозі до прикордонного пункту на Дунаї становить близько 4 годин. Крім того, доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух автотранспорту на трасі до Рені здійснюється без затримок та заторів. Орієнтовний час поїздки наразі трохи перевищує 4 години. Також доступний альтернативний шлях до Рені, що проходить здебільшого через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

