Затори на трасі Одеса–Рені 3 листопада: ситуація біля кордону з Молдовою

До Молдови не виїхати — затори на трасі Одеса-Рені
У понеділок, 3 листопада, на трасі Одеса–Рені в напрямку до кордону з Молдовою утворилися затримки через ускладнені умови руху на деяких ділянках дороги. Водіям радять бути готовими до можливих заторів і планувати поїздку із запасом часу. Водночас рух у напрямку румунського кордону проходить безперешкодно та без затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме понад годину.
Затори до Орлівки
Рух транспорту в напрямку Орлівки сьогодні без затримок і заторів. Приблизний час у дорозі до прикордонного пункту на Дунаї становить близько 4 годин. Крім того, доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.
Затори на Рені
Рух автотранспорту на трасі до Рені здійснюється без затримок та заторів. Орієнтовний час поїздки наразі трохи перевищує 4 години. Також доступний альтернативний шлях до Рені, що проходить здебільшого через територію Молдови.
