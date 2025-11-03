Видео
В Молдову не выехать — пробки на трассе Одесса-Рени

В Молдову не выехать — пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 14:59
обновлено: 15:19
Пробки на трассе Одесса-Рени 3 ноября: ситуация возле границы с Молдовой
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 3 ноября, на трассе Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой образовались задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках дороги. Водителям советуют быть готовыми к возможным заторам и планировать поездку с запасом времени. В то же время движение в направлении румынской границы проходит беспрепятственно и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы займет более часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение транспорта в направлении Орловки сегодня проходит без задержек и пробок. Приблизительное время в пути до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение автотранспорта на трассе в Рени осуществляется без задержек и пробок. Ориентировочное время поездки пока немного превышает 4 часа. Также доступен альтернативный путь в Рени, который проходит в основном через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, вблизи Парижа появилась дорога, которая заряжает электромобили. Также мы писали, что Молдова не впустит больше водителей из Украины без одной бумажки.

Одесса КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
