Пробки на трассе Одесса-Рени 3 ноября: ситуация возле границы с Молдовой

В понедельник, 3 ноября, на трассе Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой образовались задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках дороги. Водителям советуют быть готовыми к возможным заторам и планировать поездку с запасом времени. В то же время движение в направлении румынской границы проходит беспрепятственно и без задержек.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы займет более часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение транспорта в направлении Орловки сегодня проходит без задержек и пробок. Приблизительное время в пути до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение автотранспорта на трассе в Рени осуществляется без задержек и пробок. Ориентировочное время поездки пока немного превышает 4 часа. Также доступен альтернативный путь в Рени, который проходит в основном через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

