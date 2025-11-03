Пробки на трассе Одесса-Рени 3 ноября: ситуация возле границы с Молдовой

В Молдову не выехать — пробки на трассе Одесса-Рени
В понедельник, 3 ноября, на трассе Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой образовались задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках дороги. Водителям советуют быть готовыми к возможным заторам и планировать поездку с запасом времени. В то же время движение в направлении румынской границы проходит беспрепятственно и без задержек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы займет более часа.
Пробки до Орловки
Движение транспорта в направлении Орловки сегодня проходит без задержек и пробок. Приблизительное время в пути до пограничного пункта на Дунае составляет около 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.
Пробки на Рени
Движение автотранспорта на трассе в Рени осуществляется без задержек и пробок. Ориентировочное время поездки пока немного превышает 4 часа. Также доступен альтернативный путь в Рени, который проходит в основном через территорию Молдовы.
