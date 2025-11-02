Затримки на трасі Одеса–Рені 2 листопада: проблеми з рухом у напрямку Молдови

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У неділю, 2 листопада, на трасі Одеса–Рені у напрямку до кордону з Молдовою спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на деяких ділянках. Водіям радять врахувати можливі затори та планувати поїздки з запасом часу. Натомість рух у бік румунського кордону проходить безперешкодно і без зупинок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається затор на одній із ділянок дороги. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Подорож до кордону триватиме трохи більше години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автотранспорту в напрямку Орлівки відбувається без заторів і затримок. Приблизний час подорожі до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить понад 3,5 години. Крім того, є альтернативний маршрут, який здебільшого проходить через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух транспортних засобів на трасі до Рені проходить безперешкодно, без заторів та ускладнень. Орієнтовний час у дорозі наразі сягає трохи більше 4 годин. Також доступний альтернативний маршрут до Рені, який пролягає через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

