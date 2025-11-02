Задержки на трассе Одесса-Рени 2 ноября: проблемы с движением в направлении Молдовы

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В воскресенье, 2 ноября, на трассе Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на некоторых участках. Водителям советуют учесть возможные пробки и планировать поездки с запасом времени. Зато движение в сторону румынской границы проходит беспрепятственно и без остановок.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается пробка на одном из участков дороги. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка перед границей. Путешествие до границы продлится чуть больше часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автотранспорта в направлении Орловки происходит без пробок и задержек. Примерное время путешествия до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет более 3,5 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который в основном проходит через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение транспортных средств на трассе в Рени проходит беспрепятственно, без пробок и осложнений. Ориентировочное время в пути сейчас достигает чуть более 4 часов. Также доступен альтернативный маршрут в Рени, который пролегает через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

