Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови та Румунії не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови та Румунії не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:06
Затори на трасі Одеса–Рені 14 жовтня: дорожня ситуація біля кордонів з Молдовою та Румунією
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 14 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку пункту пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються локальні затори. Затримки також є у бік кордону з Румунією. Однак стояти доведеться лише на окремих ділянках дороги.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі затори. Затримки спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку, села Маяки та на виїзді з Одеси. Через це поїздка до кордону займає більше години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки рух здійснюється без затримок. Сьогодні орієнтовний час поїздки до дунайського кордону становить близько 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На трасі до Рені рух відбувається без заторів, транспорт рухається вільно. Орієнтовний час подорожі становить близько 4,5 годин. Крім того, доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить через територію сусідньої країни.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як прибрати подряпини з авто за допомогою кухонних засобів. Також ми писали про те, що декілька авто з України заборгували Молдові за паркування.

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації