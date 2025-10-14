Затори на трасі Одеса–Рені 14 жовтня: дорожня ситуація біля кордонів з Молдовою та Румунією

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 14 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку пункту пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються локальні затори. Затримки також є у бік кордону з Румунією. Однак стояти доведеться лише на окремих ділянках дороги.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі затори. Затримки спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку, села Маяки та на виїзді з Одеси. Через це поїздка до кордону займає більше години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки рух здійснюється без затримок. Сьогодні орієнтовний час поїздки до дунайського кордону становить близько 4 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На трасі до Рені рух відбувається без заторів, транспорт рухається вільно. Орієнтовний час подорожі становить близько 4,5 годин. Крім того, доступний альтернативний маршрут, що переважно проходить через територію сусідньої країни.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

